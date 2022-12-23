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Yargıcı eş anlamlısı nedir? Yargıcı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıcı kelimesi, iki ya da birden fazla tarafın aralarında yaşadıkları anlaşmazlık gibi durumlarda tarafların arasındaki anlaşmazlığı çözmek için yargısına başvurdukları kişi anlamına gelir. Yargıcı sözcüğü bir hukuk terimi olsa da günlük yaşamda da kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle hukuk derslerinde ve kitaplarında yer alan yargıcı kelimesinin aynı anlama gelen eş anlamlı kelime vardır. Hakem anlamında kullanılan yargıcı kelimesinin eş anlamı nedir?

Yargıcı eş anlamlısı nedir? Yargıcı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe etkileşim kurduğu pek çok medeniyetten kelimeyi alıntılayıp bünyesine katmıştır. Bunun yanı sıra kendi içinde de kelimeler türetmiştir. Bu sebepten dolayı kelime bakımından oldukça zengin bir kapasiteye sahiptir. Kelimeler duygu ve düşünceleri anlatmanın yanı sıra aynı zamanda bir dil için kültürel bir değerdir. Uzun yıllardır bir kültürün parçası olarak görülen Türk dilini oluşturan kelimelerden biri de yargıcı sözcüğüdür. Yargıcı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "hakem" anlamına gelir.

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Yargıcı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bulunan kelimelerin bir çoğunun kendisiyle aynı anlama gelen eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelime demek yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama gelen kelimelerdir. Böylece eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde ve yazılı metinlerde birbirleri yerine kullanılır. Yargıcının eş anlamlısı olan kelime de cümlenin anlamını değişmeden ve bozmadan yargıcı yerine kullanılabilir. Yargıcı ile aynı anlamı ifade eden yargıcı eş anlamlısı kelime cümle içinde kullanıldıkları asıl kelimenin anlamında kullanılır. Yargıcı yerine kullanılan eş anlamlılar anlam bakımından aynı oldukları için cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yargıcı kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Hakem
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Yargıcının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yargıcı ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelime "hakem"dir. Bu iki kelime de yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır. Fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeler hem birbirleri yerine kullanılabilir. Birbirlerine alternatif olan anlamdaş sözcüklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için örnek cümleler gerekir. Yargıcının eş anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Aralarında ki anlaşmazlıktan kurtulmak için konuyu bilen birini hakem olarak seçmişlerdi.
  • Son kararı verecek olan elbette hakemdir.
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