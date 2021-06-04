OnePlus Nord CE 5G haftaya hazır

OnePlus bir sonraki orta sınıf cihazının OnePlus Nord CE olarak piyasaya sürüleceğini onayladı. Cihaz, telefonun temel özelliklerine odaklanan geçen yılki OnePlus Nord’un daha ucuz bir versiyonu olarak tanımlandı.

Lansman öncesinde, cihazın tüm özellikleri sızdırıldı. Cihaz 10 Haziran’da gelecek. Ancak yine de o kadar beklemeye gerek yok, bugün için yaklaşan telefonun tam özellik listesi açıklandı. Görünüşe göre Nord CE, büyük ölçüde orijinal Nord’a dayanıyor. OnePlus Nord CE 5G, ekran içi parmak izi sensörlü 6.43 inç 90Hz AMOLED dokunmatik ekrana, Snapdragon 750G yonga setine ve 30W hızlı şarjlı 4.500 mAh pile (30 dakikada 0 ila %70) sahip olduğu söyleniyor.

Arkada, Omnivision’dan 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş ve 2 MP derinlik sensörü ile üçlü kamera sistemi var. Ön tarafta, özçekimler için 16 MP’lik bir kamera elde ediyorsunuz. İki RAM/depolama sürümü olacak: 6/64GB ve 8/128GB. Cihazın tek bir hoparlörü var ve Android 11 tabanlı OxygenOS 11′i çalıştırması bekleniyor. Tamamen plastikten yapılmış (hem çerçeve hem de arka kısım plastik, ama tabii ki ekran camla kaplı). Nord CE 5G’nin 3.5 mm kulaklık jakına sahip olduğu zaten onaylandı ve ahize 7.9 mm kalınlığında olacak. Hindistan’da ön siparişler 11 Haziran’da başlayacak.

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