OnePlus yeni modeliyle şarj standartlarını değiştiriyor

Bilindiği üzere akıllı telefonların en zayıf yönü bataryaları. Günümüzde özellikle üst segmentte yer alan cihazların şarjı 1 – 2 gün anca dayanıyor. Hal böyle olunca pek çok kullanıcı da yanında powerbank ile dolaşmak zorunda kalıyor.

Ne yazık ki henüz bu soruna kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil. Fakat hızlı şarj tarafında önemli adımların atıldığını söyleyebiliriz. Artık telefonlarımızın şarjını yarım saatin altında sürelerde tamamen doldurabiliyoruz.

50W KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ İLE GELİYOR

OnePlus’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı modeli de bu yönüyle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus’ın yeni nesil amiral gemisi modeli kablo ile 29 dakika, kablosuz olarak da 43 dakikada tam şarja ulaşabilecek. Elbette burada 50W destekli bir kablosuz şarj cihazından bahsediyoruz. Yoksa internette satılan kablosuz şarj cihazlarıyla bu sürelere ulaşmak pek de mümkün olmayacaktır.

Yeni OnePlus modellerine dair detayları önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinlikte tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. Fakat şunu söylemek de mümkün. OnePlus hızlı şarj yarışında önemli bir hamle yaptı. Bakalım Xiaomi cephesinden bu hamleye nasıl bir yanıt gelecek?

Bir başarı hikayesi; Tucker Griggs

