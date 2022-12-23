Yasak eş anlamlısı nedir? Yasak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasak kelimesi eski dönemlerden beri dilimizde olsa da Moğolca kökenli olduğu düşünülmektedir. Moğolcada "kanun, özellikle Cengiz Han kanunu" anlamında kullanılan "yasaġ" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de eski dönemlerde Cengiz Han kanunu anlamında kullanılan yasak kelimesi zamanla bu anlamını kaybederek farklı anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre yasak kelimesinin anlamları:

Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı enge

Yapılmaması istenmiş olan

Yasak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde yer alan eş anlamlı kelimeler ile bir cümleyi birçok farklı şekillerde kurabilmek mümkündür. Böylece gerek yazılı gerekse sözlü iletişimde dinleyiciyi sıkmadan ve tekrara düşmeden daha akıcı ve akılda kalıcı bir anlatım tarzı kurulabilir. Yasak kelimesi yapılmaması istenen, haram, bir işin yapılmasına yasal veya yasal olmayan bir engelin bulunması anlamlarına gelir. Yasağın eş anlamlısı olan farklı sözcükler de bulunur. Bu sözcükler ile birçok farklı cümle aynı anlama gelecek şekilde kurulabilir.

Yasak eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde yasak kelimesi yerine alternatif olarak kullanılabilir. Yasak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Haram

Memnu

Yok

Bu kelimeler yasak eş anlamlısı olan kelimelerdir ve yasak kelimesi ile aynı anlamı taşırlar.

Yasağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler ile eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımını pekiştirirken aynı zamanda günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasına da yardımcı olur. Farklı kelime kullanımı ile kelime dağarcığımızı genişletebilmemiz de mümkündür. Yasak kelimesinin eş anlamlıları ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

"Bundan böyle sana bakmayı gözlerime haram kıldım." dedi âşık.

Dış ülkelerden gelen mallara koyulan memnu işlerini epeyce sekteye uğratmıştı.

Padişah "Bundan böyle ormanda avlanmak memnu kılınmıştır." diye ferman hazırlattı.

Bundan böyle kapının önüne çıkmak yok, diye kızmıştı babası.



