Yasak eş anlamlısı nedir? Yasak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yasak kelimesi eski dönemlerden beri dilimizde olsa da Moğolca kökenli olduğu düşünülmektedir. Moğolcada "kanun, özellikle Cengiz Han kanunu" anlamında kullanılan "yasaġ" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de eski dönemlerde Cengiz Han kanunu anlamında kullanılan yasak kelimesi zamanla bu anlamını kaybederek farklı anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre yasak kelimesinin anlamları:
Dilimizde yer alan eş anlamlı kelimeler ile bir cümleyi birçok farklı şekillerde kurabilmek mümkündür. Böylece gerek yazılı gerekse sözlü iletişimde dinleyiciyi sıkmadan ve tekrara düşmeden daha akıcı ve akılda kalıcı bir anlatım tarzı kurulabilir. Yasak kelimesi yapılmaması istenen, haram, bir işin yapılmasına yasal veya yasal olmayan bir engelin bulunması anlamlarına gelir. Yasağın eş anlamlısı olan farklı sözcükler de bulunur. Bu sözcükler ile birçok farklı cümle aynı anlama gelecek şekilde kurulabilir.
Yasak eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde yasak kelimesi yerine alternatif olarak kullanılabilir. Yasak kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Bu kelimeler yasak eş anlamlısı olan kelimelerdir ve yasak kelimesi ile aynı anlamı taşırlar.
Örnek cümleler ile eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımını pekiştirirken aynı zamanda günlük hayatta kullanımının yaygınlaşmasına da yardımcı olur. Farklı kelime kullanımı ile kelime dağarcığımızı genişletebilmemiz de mümkündür. Yasak kelimesinin eş anlamlıları ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;