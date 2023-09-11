Onlarca kaçak göçmen bir anda karaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı, sosyal medyayı da hayrete düşürdü

Kalabalık bir kaçak göçmen grubu rotayı şaşırınca Kadınlar Denizi'nden karaya çıktı ve tüm eşyalarını bırakıp koşa koşa bölgeden uzaklaştılar. O anlarda sahilde bulunan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

30 KİŞİ BİR ANDA KIYIYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde 30 kişilik mülteci grubu şişme lastik botla Kadınlar Denizi Plajına çıktı. Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen lastik botla plaja çıktıktan sonra tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldular.

HIZLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı. İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

