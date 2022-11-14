Onlarca yetişkinin arasında girdiği IQ testinde rekorları yıktı geçti! 11 yaşındaki çocuk Einstein ve Hawking'i bile geçti

On bir yaşındaki Yusuf Shah, arkadaşları ve ailesinin kendisine sık sık ne kadar zeki olduğunu söylemeleri üzerine IQ testine girerek kendisini test etmek istedi. Sonunda yetişkinlerle dolu bir odada dünyadaki en seçkin IQ testtlerinden biri olan Mensa testine girdi ve ilk %1'lik dilimde yer aldı.

BİLİM İNSANLARINI GERİDE BIRAKTI

Yusuf, testten 18 yaş altı için mümkün olan en yüksek puan olan 162 puan aldı ve dünyaca ünlü iki bilim insanını, yani Albert Einstein ve Stephen Hawking'i 2 puanla geride bıraktı. Oxbridge'de Matematik okumayı umut ettiğini söyleyen genç dahi, çalışmadığı zamanlarda Sudoku ve Rubik küplerini bitirmeyi sevdiğini söyledi.

''İLK KİŞİ''

Yusuf'un ailesi de çocuklarının ortaya koyduğu başarıdan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler. Annesi Sana, "Çok gurur duydum. Ailede Mensa testine giren ilk kişi o.'' diye konuştu.