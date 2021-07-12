Sadece 9 yaşında! IQ'su Albert Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek

Meksika’da hayatını devam ettiren Adhara Perez, 4 yaşından beri düzenli aralıklarla IQ testlerine giriyor. Universidad CNCI’de sistem mühendisliği ve UNITEC'te endüstri mühendisliği bölümlerini aynı anda okuyan Adhara’nın en büyük hayali ise astonot olmak. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen Adhara, İngilizcesini tazeleyerek gözlerini Arizona Üniversitesi'ne dikti.

Üç yaşındayken otizm teşhisi konan Adhara, bir gün NASA'da astronot olmayı umuyor ve şimdiden örgütün Teksas'taki Johnson Uzay Merkezi'nde eğitim alıyor.



