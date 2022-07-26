Sosyal medya gafı! Yetişkin site için çektiği çıplak fotoğrafları yanlışlıkla ailesine gönderdi

Sosyal medya fenomeni olan Holly Wolf, yetişkin bir sitede bulunan hesabına seksi fotoğraf ve videolar yüklemek isterken yanlışlıkla pozlarını ailesine gönderdiğini itiraf etti. Ailesine eski bir tabletini verdiğini söyleyen Wolf, “Telefonum yakın zamanda aileme verdiğim eski tabletime bağlıydı. O sırada banyoda çıplak fotoğraflarımı çekiyordum. Telefonumdan çektiğim bütün pozlar aynı anda tabletime de yüklendi. Kız arkadaşımın durumu belirten bir mesaj gönderinde şaşırdım” dedi.

“KAHVE BİLE İÇEMİYORDUM”

Kanada’da ailesiyle beraber yaşadığı dönemde katı dindar kurallar çerçevesinde büyütüldüğünü ifade eden Wolf, “Yüzüklerin Efendisi’ndeki evlere benzeyen bir hobbit evimiz vardı. Güzel ve kubbeli bir tavanı vardı. Evdeki her şey güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışıyordu. Dönüştürülmüş malzemelerden yapılmıştı ve bu yüzden haberlere dahi çıktık” dedi.

Yaşıtlarından farklı bir hayat tarzını benimsemek zorunda kaldığını ifade eden Wolf,” Gençken kahve bile içemiyordum. Omuzlarımı örtmek zorundaydım. Bir gün alkol tüketirken babama yakalandığımda dinle olan aramdaki bağı çözümlemiş oldum” diye konuştu.

“AİLEMDEN ÇEKİNİYORUM”

Sosyal medyada 660 binden fazla takipçisi bulunmasına rağmen ailesinden hala çekindiğini dile getiren Wolf, “Onlara yaptığım işi göstermekten biraz çekiniyorum. Aslında paylaşımlarımla gurur duyuyorum ama çok fazla seksi olduğunu düşündüğüm içerikler için ailemin tepkisinden korkuyorum” dedi.



