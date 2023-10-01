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OnlyFans modeli pornografik içerikleri yüzünden o ülkede hapse atıldı

01.10.2023 14:38 | Son Güncelleme:
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OnlyFans modeli Gusti Ayu Dewanti, Endonezya'nın katı ve tartışmalı pornografi karşıtı yasalarını ihlal eden pornografik içerik ürettiği için hapse atıldı ve ağır bir para cezası aldı.

Müstehcen bir abonelik sitesi olan Onlyfans'ta yaptığı paylaşımlar o modelin başını belaya soktu. Instagram'da Dea olarak tanınan Gusti Ayu Dewanti, uzun bir hapis cezası ve ağır bir para cezası aldı.

Pornografik içerikleriyle yasaları çiğnediği için hapse atılan yetişkin film yıldızı "kurallardan habersiz olduğunu" iddia ettikten sonra serbest bırakıldı.

Yetişkin yıldız ilk olarak Mart 2022'de bir pornografi davası nedeniyle polis tarafından tutuklanmıştı.

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Endonezya'da tutuklanan genç model, Tribune News'e verdiği demeçte, "Evet, minnettarım ve çok mutluyum, özgür olduğum için kesinlikle mutluyum" dedi ve şimdi imajını düzeltmeye niyetli olduğunu belirtti.

Endonezya'da müstehcen materyalleri bulundurma ya da indirme gibi hareketlere
dört yıla kadar hapisle cezalandıran sıkı pornografi karşıtı yasalar bulunmakta.

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OnlyFans Model

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