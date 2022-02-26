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OnlyFans modeli, son dönemlerin popüler akımını başlattı! Hayranlarının sıra dışı isteklerini itiraf etti

26.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Isabella James, yıllar boyunca hayranlarından gelen bazı ilginç istekleri açıkladı. ‘Spiritual Bimbo’ adıyla tanınan model, hayranlarının son dönemde ‘mumya fetişini’ sevdiğini söyledi. Sosyal medyada etkili olan akıma göre, birçok erkeğin 'anneleri' gibi davranmak istediğini söyledi.

OnlyFans modeli, son dönemlerin popüler akımını başlattı! Hayranlarının sıra dışı isteklerini itiraf etti

OnlyFans modeli Isabella James, yıllar boyunca hayranlarından gelen olağan dışı talepleri açıklayarak sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı. Son dönemde abonelerinin mumya fetişi üzerinde yoğunlaştığı dile getiren yıldız, henüz 30’lu yaşlarında olmasına rağmen birçok erkeğin annesi gibi davranmalarını istediklerini dile getirdi. bunun büyük göğsünden kaynaklanabileceğini düşündüğünü söyledi.

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“ÇOK FAZLA ŞEY GÖRDÜM”

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OnlyFans hesabını yıllardır idare ettiğini ve çok fazla tuhaf istekle karşılaştığını dile getiren James, “Ben sadece 31 yaşındayım ama mumya fetişine çok fazla erkek abonem dahil oluyor. Bu tamamen ailesel travmalardan kaynaklanan bir durum. Erkekler bana 'Ah anne, ben kötü bir çocuk oldum' gibi şeyler söylüyor. OnlyFans’ta 6 yıldır aktif olarak içerik üretiyorum. Bu yüzden çok fazla şey gördüm” dedi.

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