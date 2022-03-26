OnlyFans modeli takipçisinin mesajını ifşa etti! “Şimdi sevgiline gönderdim”

Bir kadın, sevgilisi varken onunla evlenmek istediğini söyleyen bir erkeği ifşa ettikten sonra Twitter'da büyük övgü aldı. 299 binin üzerinde beğeni ve 16,8 binin üzerinde retweet alan ekran görüntüsünde, Jauregui isimli bir model takipçisinin mesajını ifşa etti. Modelin Instagram gönderisine yanıt veren bir adam “Bir gün benim karım olacaksın” yazdı. Ancak Jauregui, adama mesajı kız arkadaşına gönderdiğini söyleyen keskin bir cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Jauregui’in mesajı ifşa etmesinden sonra sosyal medya kullanıcılar adeta birlik olarak modeli destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Erkeklerin neden bunu yaptığını anlamıyorum. Karınızın ya da kız arkadaşınızın görmesini istemediği şeyler yapıyorsunuz. Bu aldatmadır” yorumunu yaptı.



