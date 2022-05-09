OnlyFans modeli yatak odası paylaşımlarıyla popüler olmuştu! “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz”

Yetişkinlere özel olarak paylaşım yapılan ve aylık abonelik sistemine göre ilerleyen OnlyFans’ta içerik üreten Mimi Bolivya ve eşi Victo Ferraz sosyal medyadan cinsel hayatlarının detaylarını anlattı. Cinselliğe ve birbirlerine bağlı olduklarını dile getiren Bolivya, “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz. Ancak yüksek libido bazen sağlığımız için tehlike oluşturuyor.” dedi.

TUHAFLIKLARIMIZI SUNUYORUZ

Eşinin cinsel ilişki sırasında kendisine göre daha tuhaf istekleri olduğundan söz eden Bolivya, “Kocamın tuhaf yatak odası istekleri ara sıra kan şekeri seviyemin düşmesine neden oluyor. O kadar çok seks yapıyoruz ki bazen midem bulanıyor. Bir kere seks yaptıktan sonra tansiyonum o kadar düştü ki neredeyse nöbet geçiriyordum ve bayılıyordum. Tuhaflıklarımızı sunuyoruz” dedi.



