Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans modeli yatak odası paylaşımlarıyla popüler olmuştu! “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz”

OnlyFans modeli yatak odası paylaşımlarıyla popüler olmuştu! “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz”

09.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli 33 yaşındaki Mimi Bolivya ve 26 yaşındaki eşi Victo Ferraz özel anlarına dair yaptıkları paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Evliliklerinde cinsel tutkularının hiçbir zaman bitmediğinden söz eden çift, OnlyFans seansları sayesinde ayda 31 bin sterlin (570 bin 363 TL) kazandığını itiraf etti.

OnlyFans modeli yatak odası paylaşımlarıyla popüler olmuştu! “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz”

Yetişkinlere özel olarak paylaşım yapılan ve aylık abonelik sistemine göre ilerleyen OnlyFans’ta içerik üreten Mimi Bolivya ve eşi Victo Ferraz sosyal medyadan cinsel hayatlarının detaylarını anlattı. Cinselliğe ve birbirlerine bağlı olduklarını dile getiren Bolivya, “Günde en az 5 kez cinsel ilişkiye giriyoruz. Ancak yüksek libido bazen sağlığımız için tehlike oluşturuyor.” dedi.

Özel anlarının videolarını paylaşarak servet kazanıyorlar! Yıllık kazançları dudak uçuklattıÖzel anlarının videolarını paylaşarak servet kazanıyorlar! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

TUHAFLIKLARIMIZI SUNUYORUZ

2

Eşinin cinsel ilişki sırasında kendisine göre daha tuhaf istekleri olduğundan söz eden Bolivya, “Kocamın tuhaf yatak odası istekleri ara sıra kan şekeri seviyemin düşmesine neden oluyor. O kadar çok seks yapıyoruz ki bazen midem bulanıyor. Bir kere seks yaptıktan sonra tansiyonum o kadar düştü ki neredeyse nöbet geçiriyordum ve bayılıyordum. Tuhaflıklarımızı sunuyoruz” dedi.

Çalışma arkadaşları seksi pozlarını görünce istifa etmek zorunda kaldı! “Alay ettiler ama...”Çalışma arkadaşları seksi pozlarını görünce istifa etmek zorunda kaldı! “Alay ettiler ama...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!
Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor! Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!
Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Putin'in gizli sevgilisi bir kez daha hamile kaldı!

Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”

Üçlü ilişkilerini savundular! “Sıra belirliyoruz”

Annesiyle beraber seksi pozlarını satıyor! “Bizden nefret edin”

Annesiyle beraber seksi pozlarını satıyor! “Bizden nefret edin”

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

İlginizi Çekebilir

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.