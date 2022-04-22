Çalışma arkadaşları seksi pozlarını görünce istifa etmek zorunda kaldı! “Alay ettiler ama...”

Panama’da yaşayan bir OnlyFans modeli fenomen olmadan önceki hayatına dair ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada popüler olmadan önce bir hastanede yönetici olarak çalıştığını dile getiren Baker, o sıralarda OnlyFans hesabını oluşturduğunu ve azar azar paylaşımlar yaptığını anlattı. OnlyFans’taki pozlarının yayılmasından sonra iş arkadaşlarının hesabını keşfettiğini dile getiren Baker, işinden istifa etmeye zorlandığını söyledi.

“SÖZLÜ TACİZE UĞRADIM”

OnlyFans fotoğraflarını iş yerindeki arkadaşlarının görmesiyle beraber sözlü tacize uğradığını ve erkeklerin kendisine saygı göstermemeye başladığını anlatan Baker, “Benimle alay ettiler ama şimdi zengin oldum. Hepsinin maaşının 4-5 katını tek başıma kazanıyorum” dedi.

Pandemiyle birlikte OnlyFans’a erişimin arttığından söz eden Baker aylık kazancını ise 24 bin sterlin (yaklaşık 456 bin TL) olarak açıkladı. OnlyFans’ın hayatını değiştirdiğini ifade eden Baker, “Verdiğim karardan bir an olsun pişmanlık duymadım ancak benimle alay eden eski iş arkadaşlarımın pişman olduğuna eminim” diye konuştu.



