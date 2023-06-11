MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Akay'dan Çikita Muz ile tanınan Popstar Ajdar'a olay gönderme: "Zeki olduğunu düşünüyordum ama..."

Onur Akay'dan Çikita Muz ile tanınan Popstar Ajdar'a olay gönderme: "Zeki olduğunu düşünüyordum ama..."

11.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Akay; 2000'li yıllara damga vuran Popstar yarışmasında ilk seçmelerde elenen ve sonrasında çıkardığı 'Çikita Muz' şarkısı ile günlerce konuşulan Ajdar'a göndermede bulundu. Ajdar'ın vefat ettiği yönünde çok sayıda mesaj aldığını belirten Onur Akay, haberleri yalanladı. Ajdar'a seneler önce yaptığı "Bülent Ersoy" şakasını takipçilerine anımsatan Onur Akay; dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Onur Akay'dan Çikita Muz ile tanınan Popstar Ajdar'a olay gönderme: "Zeki olduğunu düşünüyordum ama..."

Popstar yarışmasında seslendirdiği Çikita Muz şarkısı ile şöhrete kavuşan ve ilginç besteleriyle bir dönem adından söz ettirmeyi başaran Ajdar sosyal medyada gündem oldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ajdar'ın hayatını kaybettiğine yönelik çok sayıda telefon ve mesaj aldığını belirtti.

dd

Ajdar ölmediğini ifade ederek İddiaları yalanlayan Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda onunla olan bir anısına da yer verdi.

ajdar 2

YILLARCA BÜLENT ERSOY'U ARAMIŞ!

Onur Akay şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönemi 'Nane' ve 'Çikita Muz' şarkılarıyla güldüren Ajdar'ın vefat ettiği yönüne çok sayıda mesaj ve telefon aldım.

AJDAR

Sosyal medyada bilerek yapılan ve gerçek olmayan bu haber, beni seneler önceye, Flash TV yıllarına götürdü."

Paylaşımına "Ajdar'ın zeki bir çocuk olduğunu düşünüyordum" notunu düşen Akay, onu canlı yayında Bülent Ersoy olarak işlettiğini anımsattı. Ünlü isim, Ajdar'ın bu sebeple yıllarca Bülent Ersoy'u aradığını da sözlerine ekledi.

kıslşsi

"TEŞHİS KOYAMADIM"

Onur Akay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca kendisini 'Hiperstar' olarak lanse eden Ajdar'a bir ortamda 'Hiper' ne demek diye sorduğumda, bana 'Üstünlük' dedi. Teşhis ve tanı ile aynı anlama sahip olan 'Hiper' kelimesini ben Ajdar'a yakıştırdım ama teşhis koyamadım. Sizin bir teşhisiniz varsa bana da yazın"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz bikinisiyle sörf tahtasında! Fiziğiyle olay olduBeyaz bikinisiyle sörf tahtasında! Fiziğiyle olay oldu
Tesettüre girip, adını değiştirmişti! Son haline yorum yağdıTesettüre girip, adını değiştirmişti! Son haline yorum yağdı
Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...
Anahtar Kelimeler:
Onur Akay Ajdar çikita muz popstar beste ele

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

Büyük çöp poşetinin içinden tomarla para çıkarıp düğünde taktı

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Finalde tribünleri salladı! Bu kez İstanbul'da...

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip babasının boğazını kesti

Annesi ve kız kardeşini odaya kilitleyip babasının boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.