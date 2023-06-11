Onur Akay'dan Çikita Muz ile tanınan Popstar Ajdar'a olay gönderme: "Zeki olduğunu düşünüyordum ama..."

Popstar yarışmasında seslendirdiği Çikita Muz şarkısı ile şöhrete kavuşan ve ilginç besteleriyle bir dönem adından söz ettirmeyi başaran Ajdar sosyal medyada gündem oldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ajdar'ın hayatını kaybettiğine yönelik çok sayıda telefon ve mesaj aldığını belirtti.

Ajdar ölmediğini ifade ederek İddiaları yalanlayan Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda onunla olan bir anısına da yer verdi.

YILLARCA BÜLENT ERSOY'U ARAMIŞ!

Onur Akay şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönemi 'Nane' ve 'Çikita Muz' şarkılarıyla güldüren Ajdar'ın vefat ettiği yönüne çok sayıda mesaj ve telefon aldım.

Sosyal medyada bilerek yapılan ve gerçek olmayan bu haber, beni seneler önceye, Flash TV yıllarına götürdü."

Paylaşımına "Ajdar'ın zeki bir çocuk olduğunu düşünüyordum" notunu düşen Akay, onu canlı yayında Bülent Ersoy olarak işlettiğini anımsattı. Ünlü isim, Ajdar'ın bu sebeple yıllarca Bülent Ersoy'u aradığını da sözlerine ekledi.

"TEŞHİS KOYAMADIM"

Onur Akay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca kendisini 'Hiperstar' olarak lanse eden Ajdar'a bir ortamda 'Hiper' ne demek diye sorduğumda, bana 'Üstünlük' dedi. Teşhis ve tanı ile aynı anlama sahip olan 'Hiper' kelimesini ben Ajdar'a yakıştırdım ama teşhis koyamadım. Sizin bir teşhisiniz varsa bana da yazın"

