Onur Akay'dan tartışma yaratacak Zeki Müren iddiası

Yeni çıkaracağı kitabından Zeki Müren’in ölümü ile ilgili bölümü paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, “Yirmi dört yıl oldu, gönül hicranla doldu. Kendisini saygı ve özlemle anıyorum. Kitapta ayrıca Zeki Müren’le ilgili yanlış bilinen ve bilinmeyen çok önemli konular var. Çok özel isimlerle yaptığım ve hiçbir yerde yayımlanmayan röportajlarımla ortaya çıkanlar, Müren hayranlarını çok şaşırtacak.” ifadelerini kullandı.

İşte Onur Akay’ın o yazısı:

“Sanat Güneşi 24 Eylül, 1996 yılında TRT’nin İzmir’de kendisi için düzenlediği ödül töreni sırasında, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Yıllarca hem TRT, hem de TRT’de Zeki Müren Belgeseli’ni çeken yapımcı Kürşat Özkök, her gün içtiği otuz altı tane ilacı olan Zeki Müren’i, ödül alması için İzmir’e götürdüğü için suçlanmıştı. Oysa işin aslı öyle değildi. TRT’nin ve Kürşat Bey’in bir suçu yoktu.

1996 yılında bende ilk albümümün çalışması içindeydim ve albüm kapağındaki kostümlerimi Zeki Müren’in son nefesinde de yanında olan, efsane modacı Muzaffer Çaha hazırlıyordu. Plakçım Kamil Çetin’le, kostümlerim için Muzaffer Çaha’nın yanına gitmiştik. Zeki Müren’in ölümünde yanında olan Muzaffer Çaha, o gün bize olayı bir saat boyunca anlatmıştı. Zeki Müren'in vefat ettiği gün üzerinde yine Çaha'nın diktiği kostüm vardı. Müren, her kostümüne isim de verirdi. Çaha, son giydiği kostüme kendisinin isim vermediğini ama daha sonra o kostüme “Son Gece” adının verildiğini söylemişti. Aslında ödül töreni için bir kostüm daha diktiğini söyleyen Çaha, Metalik gri renkte ve son derece ışıltılı bu kostüme ise Zeki Müren tarafından “Milenyum” isminin verildiğini söyledi. Ama ne kendisi Milenyum'u görebildi ne de bu kostümü giyebildi.