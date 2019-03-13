MAGAZİN

Onur Akın, Hatice'yi görünce şoke oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kanal D'deki 2. Sayfa programına konuk olan Onur Akın, türkücü Hatice'nin sosyal medyada olay olan videosunu görünce şoke oldu.

Onur Akın, Hatice'yi görünce şoke oldu!

Ünlü sanatçı Onur Akın 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir podyumda yaptığı hareketle olay olan Hatice'ye tepki gösteren Onur Akın 'Bana onu göstermeyin'' dedi.

Hatice'nin görüntüsünün gösterilmesi üzerine ise Onur Akın "Hatice'ye artık 'Halk Müziği sanatçısı' demeyelim. Gerçekten bu kültüre emek verenlere ayıp oluyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

5c88d27eae298bb700ec3fcf

Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürürken kalçasını açmasıyla gündeme gelen Hatice, "Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim!" demişti.

Yenidoğanlar için oyuncak seçimi nasıl olmalı?


Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Kocası depresyonda o gecelerde! Kocası depresyonda o gecelerde!
Didem Soydan: Takım elbise giyince...Didem Soydan: Takım elbise giyince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Onur Akın Hatice

En Çok Okunan Haberler

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hailey Baldwin gecelerde! Süper minisiyle şov yaptı

Kocası depresyonda o gecelerde!

Hakkında soruşturma açılan Didem Soydan: Takım elbise giyince...

Didem Soydan: Takım elbise giyince...

Jennifer Lopez evlilik teklifi aldığı anları paylaştı

15 karatlık zümrüt kesim pırlanta yüzük böyle gelmiş!

Peker Açıkalın 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine yanıt verdi

'Evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine resimli yanıt

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.