Onur Akın, Hatice'yi görünce şoke oldu!

Ünlü sanatçı Onur Akın 2. Sayfa programına katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir podyumda yaptığı hareketle olay olan Hatice'ye tepki gösteren Onur Akın 'Bana onu göstermeyin'' dedi.

Hatice'nin görüntüsünün gösterilmesi üzerine ise Onur Akın "Hatice'ye artık 'Halk Müziği sanatçısı' demeyelim. Gerçekten bu kültüre emek verenlere ayıp oluyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürürken kalçasını açmasıyla gündeme gelen Hatice, "Her türlü eleştiriye her zaman açık oldum ama belden aşağı küfürlerinizi ve özellikle benim aileme kadar ana avrat küfür ettiniz ya varana kadar en büyük tazminat neyse açmazsam Hatice değilim!" demişti.

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