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Onur Buldu'nun eşi hamile! Bebeğin cinsiyeti ortaya çıktı

11.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un öne çıkan isimlerinden Onur Buldu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Onur Buldu öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan çiftin kızı olacak. İkili bebekleriyle ilgili detayları nazar korkusuyla paylaşmıyor.

Onur Buldu'nun eşi hamile! Bebeğin cinsiyeti ortaya çıktı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle yaptığı paylaşımlarla zaman zaman beğeni topluyor.Onur Buldu’nun babalık heyecanı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Buldu’nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu’yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! &quot;Sarı fırtınam&quot;Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu eşini paylaştı! "Sarı fırtınam"

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre ilk kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan Onur Buldu’nun bebeğinin cinsiyeti kız… Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu çifti, bebeklerini haziran ayında kucaklarına alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Buldu
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