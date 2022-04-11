Onur Buldu'nun eşi hamile! Bebeğin cinsiyeti ortaya çıktı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu gözlerden uzak bir evlilik yaşadığı öğretmen eşiyle yaptığı paylaşımlarla zaman zaman beğeni topluyor.Onur Buldu’nun babalık heyecanı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Buldu’nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu’yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre ilk kez babalık sevinci yaşamaya hazırlanan Onur Buldu’nun bebeğinin cinsiyeti kız… Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu çifti, bebeklerini haziran ayında kucaklarına alacak.



