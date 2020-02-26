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Onur Büyüktopçu: Kendi b.kunuzda boğulun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 16:08 | Son Güncelleme

Sunucu Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göltürkbükü'nde yaşanan köpek katliamı hakkında sert ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu.

Onur Büyüktopçu: Kendi b.kunuzda boğulun

Muğla'nın Bodrum ilçesinin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesinde, son iki ayda otuza yakın kedi ve köpeğin zehirlenmesi ve bugün de 3 sahipli köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında sosyal medya konuyla ilgili yapılmış çok sayıda yorumla doldu taştı. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından bu konuda yardım isteyen hayvanseverlerin çığlıklarını takipçilerine ulaştırırken sunucu Onur Büyüktopçu sert bir çıkışta bulundu.

Yapılan vahşeti kınayan paylaşımları sonrasında kendisine gönderilen ‘dışkılarını sokağa yapıyorlar, çok havlıyorlar, korkuyoruz’ mesajlarını okuduğunu söyleyen Onur Büyüktopçu hiçbir mazeretin hayvanları zehirlemeyi haklı gösteremeyeceğini söyleyerek son derece sert ifadeler içeren şu satırları paylaştı:

onurbuyuktopcu-instagram

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Anahtar Kelimeler:
onur büyüktopçu, köpek katliamı,

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