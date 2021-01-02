Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan arasında neler oluyor?

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz ve Gelinim Mutfak'ta programlarını Seda Sayan sunmaya başlamıştı. Snob Magazin'in haberine göre ikili arasında soğukluk yaşandı.
'Yemekteyiz' programından sonra ortaya çıkan, 'Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun ayağını kaydırdı' iddialarına Büyüktopçu o dönem, "Ayağımın kaydırıldığı yönünde haberlerin aslı yok. Seda Abla'yı çok seviyorum" diyerek, Sayan'ı savunmuştu.
'Gelinim Mutfakta' programında yaşanan değişimin ardından aynı iddialar gündeme geldi. Seda Sayan, Onur Büyüktopçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında 'Mutlu yıllara sağlıkla inşallah kardeşim' yorumunu yazdı.
Onur Büyüktopçu'nun Seda Sayan'ın yorumunu beğenmemesi ve cevap vermemesi kafaları karıştırdı.
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