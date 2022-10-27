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Onur eş anlamlısı nedir? Onur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ama anlamları açısından aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denilmektedir. Türkçe eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengin bir dildir. Genel olarak dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Onur kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Peki, onur eş anlamlısı nedir, cümle içinde onur eş anlamlısı kelimeler nasıl kullanılır?

Onur eş anlamlısı nedir? Onur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe uzun yıllardır varlığını sürdüren ve farklı dillerle olan iletişimi sayesinde onlarla kelime alışverişinde bulunan bir dildir. Kelime çeşitliliği açısından dilimiz bu anlamda çok zengindir. Kelimeleri etimolojik olarak incelediğimizde çok farklı dillerden kelime kökenleri ile karşılaşırız. Bu dilimize hem zenginlik hem çeşitlilik katar. Onur sözcüğü kökeni tartışmalı bir kelimedir. Kelimenin Fransızca kökenli "honneur" sözcüğünden dilimize geçtiği düşünülür. Onur kelimesi Dil Devrimi sırasında Arapçadaki "şeref" kelimesinin karşılığı olarak önerilmiştir.

Onu sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre iki anlama gelmektedir. Birinci anlamı "insanın kendisine duyduğu öz saygı, şeref ve haysiyet" anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise "başka kişilerin gösterdiği saygını dayandığı bireysel değer, itibar"dır.

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Onur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Onur sözcüğü dilimizde geniş bir kullanım alanına sahip olan bir kelimedir. Yaygın bir kullanıma sahip olan onur sözcüğü ve onurun eş anlamlısı olan kelimeler dilimizde cümle içinde ve anlatımımızda kullanılır. Onur kelimesi halk arasında bireyler için kullanılan ve karakteristik özelliği ifade eden bir kelimedir. Onur kelimesi çok kullanılan bir sözcük olduğu için onur eş anlamlısı olan kelimeler de sık kullanılır. Onur kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Şeref
  • Öz saygı
  • Haysiyet
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Onurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Onur sözcüğü ve eş anlamlısı olan sözcükler dilimizde sıkça kullanılır. Onur sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Her şeyi kabul edebilirdi ama haysiyeti ile ilgili söylenenleri asla kabul etmez.
  • Patronun tüm yıldırma çalışmalarına karşın asla öz saygısından ödün vermedi.
  • Şeref yoksunu bir insandan her şeyi bekleyebilirsin.
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