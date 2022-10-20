Millet eş anlamlısı nedir? Millet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Millet kelimesi gün çerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Dilimize pek çok diğer kelime gibi Arapçadan girmiştir. Arapça "mll" kökünden gelen türetilen ve "din, töre, bir din veya töreye bağlı cemaat" anlamına gelen "millat" kelimesinden alıntıdır. Arapça olan millat kelimesi ise Süryanicede "konuşmak" anlamına gelen "məllā" sözcüğünden alıntıdır. Millet kelimesi Türkçede ilk zamanlarda dini anlamıyla kullanılsa da zaman içerisinde dini anlamını kaybederek daha genel bir anlam kazanmıştır. Millet kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre şu şekildedir:

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Herkes, bir yerde bulunan kimselerin bütünü.

Benzer özellikleri olan topluluk.

Millet kelimesinin kullanışını için bir kaç örnek şu şekildedir:

Dilimiz zaman içerisinde pek çok farklı milletle kelime alışverişi yapmıştır.

Türkler oldukça gururlu bir millettir.

Millet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Millet eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Milletin eş anlamlısı olan kelimeleri cümle içerisinde millet yerine kullanabiliriz. Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirleri yerine kullanmak cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmaz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağlamakla beraber ifadelerimizi çeşitlendirir. Millet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Ulus

Budun

Milletin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Millet kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse şu şekildedir:

Tarihte ulusların yaşadıkları göç hareketlerinin çok önemli bir yeri vardır.

Bazı budunlar tarih boyunca pek çok sorunla karşılaşmıştır.

Avrupa, pek çok farklı ulusa ev sahipliği yapmaktadır.

Büyük budunlar büyük izler bırakır.



