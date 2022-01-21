Onur Saylak çocuklarını paylaştı! "Daha ne olsun"

6 yıllık evliliklerini 2017'de sonlandıran oyuncu Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikiz kızları Maya ve Toprak, 10. yaşına bastı. Saylak, kızlarının doğum gününü oğlu Deniz Ali ile birlikte kutladı.

ÜÇÜ BİR ARADA

Üç çocuğunun aynı karede olduğu bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Onur Saylak, gönderisinde "Ee daha ne olsun." ifadelerini kullandı. Saylak'ın paylaşımına; Birce Akalay, Burcu Biricik, Demet Evgar, Ezgi Mola, Arzum Onan, Öykü Karayel, Songül Öden ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimler yorum yaptı.



