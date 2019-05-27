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Onur Saylak'tan Çarpışma dizisine veda paylaşımı!

DİZİ HABERLERİ  | 27.05.2019 01:31 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisi 24. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Çarpışma'nın başrol oyuncularından Onur Saylak ise final öncesinde bir veda paylaşımı yaptı.

Onur Saylak'tan Çarpışma dizisine veda paylaşımı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı Çarpışma dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 24. bölümüyle ekran macerasına noktayı koyacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın final bölümü çekimleri tamamlandı.

Dizide Veli karakterini canlandıran Onur Saylak ise Instagram hesabından bir set fotoğrafını paylaştı. Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte çekilen kareyi paylaşan Onur Saylak, 'Çok iyiydik be...' notunu yazdı. Saylak'ın fotoğrafını kendi hesabından yeniden paylaşan Elçin Sangu da 'Hey gidi günler' notunu düştü.

saylak

Saylak'ın Çarpışma'ya veda paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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