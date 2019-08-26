MAGAZİN

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü yanak yanağa

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yıldan bu yana kendisinden 19 yaş küçük olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikte mutlu bir beraberlik sürdüren Onur Ünlü'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü yanak yanağa

İlişkilerinin başlarında gözlerden uzakta olmayı tercih eden ancak bir süre sonra el ele bir şekilde görüntülenen Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü, mutlu giden beraberlikleriyle magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süslüyor. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli olarak gündeme gelen ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu konuya çok takılmadıklarını gösterseler de haklarında yapılan yaş odaklı haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

ONUR ÜNLÜ SAYFASINDA PAYLAŞTI

Tüm bu haberlerin gölgesinde ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdüren ikiliden yönetmen Onur Ünlü instagram hesabından yanak yanağa çekilmiş bir pozlarını paylaştı. Ünlü bu aşk dolu kareye kendisini yansıtan bir not düşerek; “Ben belki dün ölmüştüm belki de geçen hafta” yazdı.

4ewds

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Doğduğu mağara için beklenmedik hamleDoğduğu mağara için beklenmedik hamle
Sürpriz nikah! Ünlü oyuncu evlendiSürpriz nikah! Ünlü oyuncu evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı; yardımına Erdal Özyağcılar koştu

Hamile olan ünlü sunucu plajda fenalaşınca usta oyuncu yardımına koştu

Yeşim Salkım: Aleyna Tilki arada saçmalıyor

'Aleyna Tilki arada saçmalıyor'

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze olacak

Doğduğu mağara için beklenmedik hamle

Sürpriz nikah! Seren Şirince evlendi

Sürpriz nikah! Ünlü oyuncu evlendi

Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Çırılçıplak poz! Sebebini de yazdı

Neslihan Doğrusöz son haliyle olay oldu!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.