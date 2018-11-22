MAGAZİN

Onür Ünlü yine tepki çekecek! 'Lezbiyen sevişme sahnelerine...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kendisinden 20 yaş küçük güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşk nedeniyle kendisine tehdit edildiği için savcılığa şikayete giderek gündem olan ünlü yönetmen Onur Ünlü, vizyona sokmaya çalıştığı son filmiyle yine adından söz ettirecek.

Onür Ünlü yine tepki çekecek! 'Lezbiyen sevişme sahnelerine...'

Onur Ünlü'nün yarın vizyona girecek olan filmi, 'Put Şeylere'de bir kadın olarak canlandırılan 'Tanrı'nın sevişme sahnelerine yer verilirken, Müslümanlık için kutsal olan bazı ifadelerin eleştirilecek şekilde yer alması dikkat çekti.

Lezbiyen sevişme sahnelerine de yer veren Onur Ünlü, "Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok" diyor.

"BEN TANRIYI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN..."

Onur Ünlü'nün arşivde unuttuğunu söylediği yeni filmi 'Put Şeylere' vizyon için gün sayıyor. Filminin Türkiye'de fırtına koparacağını bilen Ünlü, "Beni tanrıyı öldürdüğüm için öldürecek insanlar bu filmi izlemeyecek" diyor.

Onur Ünlü, Artı Gerçek'ten Seran Vreskala'ya verdiği röportajda gelebilecek eleştirilere de şimdiden "ilgilenmiyorum" diye meydan okudu.

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PİYASADA EŞCİNSEL YÖNETMENLER VAR AMA

"Tabu olan bir sürü mevzu var filmin içinde" diyen Onur Ünlü, sinema sektörüyle ilgili bomba bir iddiada da bulundu: "Elimde sopayla daldım filmin içine ve izleyen herkese giriştim. Önüme gelene vurdum. Bu niye yapılmıyor anlamıyorum mesela. Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok."

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ÖLDÜRECEKLER Mİ BENİ?

Türkiye'de yaşadığını ve bir sürü bir sürü riskli mevzuya girdiğini belirten Onur Ünlü, "Öldürecekler mi beni? Deli mi diyecekler?" diye sordu.

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TANRIYI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN ÖLDÜRECEK İNSANLAR...

Tartışma yaratacak filmi 'Put Şeylere' filmi nedeniyle gelebilecek tehditlerden korkup korkmadığı sorulan Onur Ünlü, "Beni tanrıyı öldürdüğüm için öldürecek insanlar bu filmi izlemeyecek ki zaten" dedi.

Sosyal medyada eleştirileri görmekten de mi korkmadığı sorulan Onur Ünlü, "Saldırsınlar. Bunu göze alman gerekir zaten ama ben bunlarla ilgilenmiyorum ki! Bunu düşünemem yani" dedi.

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Put Şeylere filminde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed için "Arapların kralı Muhammed’in tanrısı" ifadesini üst üste tekrarlayan Onur Ünlü buna gerekçe olarak da "Çağrı filminde öyle diyorlardı. O tanımlamayı biz severdik ve kendi aramızda da öyle konuşurduk. Çünkü Öner’in (Öner Erkan) oynadığı karakterin bir tanrısı varsa o Spinoza’cı bir tanrı yani; dolayısıyla bizim anladığımız anlamda bir tanrı değil o yani!" ifadelerini kullandı.

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TEPKİLERLE İLGİLENMİYORUM

Tanımlama için tepki almaktan korkup korkmadığı sorusuna da Onur Ünlü, "İlgilenmiyorum o kısımla. Tepki alacağımı da sanmıyorum çünkü beni o kadar ciddiye alacaklarını düşünmüyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
senin yapacağın filmede izleyene de-. bildiğin kominist lan bu. sübyancı
Olağan dikkat çekme ve basit sıradışı olma çabaları...
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