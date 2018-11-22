Onür Ünlü yine tepki çekecek! 'Lezbiyen sevişme sahnelerine...'

Onur Ünlü'nün yarın vizyona girecek olan filmi, 'Put Şeylere'de bir kadın olarak canlandırılan 'Tanrı'nın sevişme sahnelerine yer verilirken, Müslümanlık için kutsal olan bazı ifadelerin eleştirilecek şekilde yer alması dikkat çekti.

Lezbiyen sevişme sahnelerine de yer veren Onur Ünlü, "Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok" diyor.

"BEN TANRIYI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN..."

Onur Ünlü'nün arşivde unuttuğunu söylediği yeni filmi 'Put Şeylere' vizyon için gün sayıyor. Filminin Türkiye'de fırtına koparacağını bilen Ünlü, "Beni tanrıyı öldürdüğüm için öldürecek insanlar bu filmi izlemeyecek" diyor.

Onur Ünlü, Artı Gerçek'ten Seran Vreskala'ya verdiği röportajda gelebilecek eleştirilere de şimdiden "ilgilenmiyorum" diye meydan okudu.

PİYASADA EŞCİNSEL YÖNETMENLER VAR AMA

"Tabu olan bir sürü mevzu var filmin içinde" diyen Onur Ünlü, sinema sektörüyle ilgili bomba bir iddiada da bulundu: "Elimde sopayla daldım filmin içine ve izleyen herkese giriştim. Önüme gelene vurdum. Bu niye yapılmıyor anlamıyorum mesela. Bir sürü eşcinsel yönetmenimiz var ama doğru düzgün bir eşcinsel filmimiz yok."