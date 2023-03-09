Öp Beni film konusu nedir, oyuncuları kimler? Öp Beni filmi nerede çekildi? Erol Büyükburç'tan hem kahkaha hem dram!

Erol Büyükburç ve Esen Püsküllü'nün başrolde olduğu Öp Beni filmi bir denizci hikayesi anlatıyor. Komedi ve dram içeren film, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Öp Beni film konusu nedir, oyuncuları kimler? Öp Beni filmi nerede çekildi? Ayrıntılar haberimizde...

ÖP BENİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Erol ve Yılmaz , Avni Dilligil(Beybaba)’nın yanında çalışan iki denizcidir. Yeni yapılan bir gemiyi denize indirmek için çalışmaktadırlar. Bu arada Erol ve Yılmaz, Beybaba’nın kızları Esen ve Fatma’yı sevmektedirler. Onlara kavuşmak ve Beybaba’ya yakalanmamak için her türlü oyunu denerler. Ancak sonunda yakayı ele verirler.

ÖP BENİ FİLMİ OYUNCULARI

1970 yılı yapımlı olan ve çekimleri İstanbul'un muhtelif semtlerinde gerçekleştirilen Öp Beni filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Erol Büyükburç

Yılmaz Köksal

Mualla Sürer

Fatma Karanfil

Avni Dilligil

Esen Püsküllü

Haluk Orçun





