Öp Beni film konusu nedir, oyuncuları kimler? Öp Beni filmi nerede çekildi? Erol Büyükburç'tan hem kahkaha hem dram!

Erol Büyükburç ve Esen Püsküllü'nün başrolde olduğu Öp Beni filmi bir denizci hikayesi anlatıyor. Komedi ve dram içeren film, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Öp Beni film konusu nedir, oyuncuları kimler? Öp Beni filmi nerede çekildi? Ayrıntılar haberimizde...
Erol ve Yılmaz , Avni Dilligil(Beybaba)’nın yanında çalışan iki denizcidir. Yeni yapılan bir gemiyi denize indirmek için çalışmaktadırlar. Bu arada Erol ve Yılmaz, Beybaba’nın kızları Esen ve Fatma’yı sevmektedirler. Onlara kavuşmak ve Beybaba’ya yakalanmamak için her türlü oyunu denerler. Ancak sonunda yakayı ele verirler.
1970 yılı yapımlı olan ve çekimleri İstanbul'un muhtelif semtlerinde gerçekleştirilen Öp Beni filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:
Erol Büyükburç
Yılmaz Köksal
Mualla Sürer
Fatma Karanfil
Avni Dilligil
Esen Püsküllü
Haluk Orçun