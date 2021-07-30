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Opel 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacak

30.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köklü Alman markası Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçiyor. Buna göre Opel, sadece elektrikli model portföyünü genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda 2028 yılından itibaren Avrupa'da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak.

Opel 2028'den itibaren tamamen elektrikli olacak

Köklü Alman markası Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçiyor. Buna göre Opel, sadece elektrikli model portföyünü genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda 2028 yılından itibaren Avrupa'da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak.Opel, aynı zamanda dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'e tamamen elektrikli bir marka olarak girmeyi hedefliyor. Efsanevi Opel Manta ise elektrikli otomobil olarak geri dönecek.

Alman otomotiv devi Opel'in elektrikli araç stratejisi, Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü kapsamında açıklandı. Buna göre Opel, elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçerken, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibariyle ise Opel için ana pazar olan Avrupa'da, sadece markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak.

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Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü etkinliğinde Opel'in bu alanda yaptığı çalışmalar ve hedefleri de paylaşıldı. Etkinlikte yapılan açıklamalara göre otomotiv endüstrisinin geleceğini elektrikli araçlarda gören Opel, teknolojisini aynı zamanda çevreci kimliğiyle aynı potada eriterek sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.Bu vizyonunu global marka olma hedefinde de ön planda tutan Opel, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de de tamamen elektrikli bir marka olarak yer almayı ve karlı bir şekilde büyümeyi planlıyor.

YENİ OTOMOBİL MANTA İÇİN SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Opel çağın gereklerine göre yorumladığı neo-klasik otomobili Manta GSe ElektroMOD için aldığı heyecan uyandıran olumlu geri bildirimler sonrası, efsanevi Manta modeline yeniden hayat verme kararı aldı.

Opel'in marka tarihi için gerçek bir ikon ve markanın geleceği için bir ilham kaynağı olan Opel Manta, önümüzdeki 10 yıl içerisinde "tamamen elektrikli" olarak seri üretilecek. Opel, kapsamlı bir elektrikliye geçiş hamlesinin tam ortasında yer alıyor. Marka henüz bu yıl dokuz elektrikli modelini satışa sunmuş olacak ve Opel'in tüm modelleri 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşacak.

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Almanya
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