OpenAI, GPT-6 Astra'yı duyurdu: "Dünyanın en akıllı ve en uyumlu modeli"

OpenAI, GPT-5.6 Sol, Terra ve Luna modellerinin kamuoyuna sunulmasından iki aydan biraz kısa bir süre sonra yeni üst düzey yapay zeka modeli GPT-6 Astra'yı duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre GPT-6 Astra; bilgisayar kullanımı ve internet taramasının yanı sıra yazılım mühendisliği, siber güvenlik, bilim ve genel profesyonel çalışma alanlarındaki görevlerde yüksek performans gösteriyor.

OpenAI tarafından yayımlanan tanıtım videosunda Astra'nın 3D modelleme ve sunum hazırlama gibi görevleri gerçekleştirebildiği, aynı zamanda farklı alanlardaki birden fazla işi eş zamanlı yürütebildiği gösterildi. Modelin, örneğin bir oyun üzerinde kodlama yaparken aynı anda yemek siparişi gibi başka görevleri de yerine getirebildiği belirtildi.

Şirket, Astra'nın bilgisayar ve internet tarayıcısı üzerinde çok aşamalı iş akışlarını yönetebildiğini, karmaşık görevleri "güçlü görsel muhakeme" yeteneğiyle gerçekleştirdiğini ve verilen ilk talimatlardan uzaklaşmadan çalışabildiğini bildirdi.

ARC-AGI-3 TESTİNDE YÜZDE 98,6

OpenAI, GPT-6 Astra'nın performansına ilişkin çeşitli test sonuçlarını da paylaştı.

Buna göre Astra, yapay zeka sistemlerinin daha önce karşılaşmadıkları problemleri çözme yeteneğini ölçmek için kullanılan ARC-AGI-3 testinde yüzde 98,6 başarı elde etti.

Ancak VentureBeat, farklı yapay zeka sistemlerinin söz konusu testlerde aynı yapılandırmayla değerlendirilmediğine dikkati çekti. Kalıcı hafıza gibi sistem özelliklerinin sonuçları etkileyebileceği ifade edildi.

Diğer sonuçlar ise daha net bir tablo ortaya koyuyor. GPT-6 Astra, kodlama yeteneklerinin değerlendirildiği Terminal Bench 4.0 testinde yüzde 57,7, yapay zeka sistemlerinin otonom görev gerçekleştirme yeteneğini ölçen Agent's Last Exam testinde ise yüzde 59,3 başarı sağladı. Bu sonuçlar GPT-5.6 Sol'un performansının belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

OpenAI duyurusunda başka test sonuçlarına da yer verdi. Şirketin paylaştığı sonuçlara göre Astra, performans açısından liderlik tablolarının çoğunda ilk sırada yer alıyor.

SİBER GÜVENLİK TESTİNDE YÜZDE 100 BAŞARI

Bu sonuçlar, modelin sorumlu biçimde kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Zira Astra'nın öne çıktığı alanlardan biri siber güvenlik.

OpenAI'ye göre model, yazılım açıklarından yararlanabilme yeteneğini ölçen ExploitBench testinden tam puan aldı. GPT-5.6 Sol'un aynı testteki başarı oranının yüzde 78,5 olduğu kaydedildi.

Şirket ayrıca Astra'yı, ham kaynak koduna erişmeden yazılım ikili dosyalarını tersine mühendislikle inceleme yeteneğini değerlendiren SRE-Bench testine tabi tuttu.

Astra'nın bu testte görevlerin yüzde 88'ini ilk denemede, yüzde 99,2'sini ise dört deneme içinde çözdüğü aktarıldı. GPT-5.6 Sol'un aynı ölçümlerde sırasıyla yüzde 55,9 ve yüzde 68,7 başarı elde ettiği belirtildi.

GELİŞMİŞ SİBER GÜVENLİK TALEPLERİNİ REDDEDECEK

OpenAI, Astra'nın talimatları takip etme ve çalışma sürecini daha şeffaf biçimde aktarma gibi alanlarda önceki modellere kıyasla daha uyumlu hale getirildiğini, bunun da güvenliği artırmasının beklendiğini bildirdi. Ancak şirket, modeli ayrıca gelişmiş siber güvenlik görevlerine yönelik talepleri yerine getirmeyecek şekilde tasarladığını açıkladı.

Şirket, Astra'daki güçlendirilmiş güvenlik önlemlerinin, modelin güvenlik mekanizmalarını aşmayı amaçlayan "jailbreak" girişimlerine karşı dayanıklılığını artıracağını ve kötüye kullanımın izlenmesini kolaylaştıracağını belirtti.

CHATGPT KULLANICILARINA KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

OpenAI, GPT-6 Astra'nın ilk aşamada sınırlı sayıdaki kuruluşa sunulmaya başlandığını açıkladı.

Modelin önümüzdeki günlerde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarının tamamına açılacağı, ayrıca OpenAI API ve AWS üzerinden erişilebilir hale geleceği bildirildi.

OpenAI API üzerinden Astra'yı kullanacak geliştiriciler için fiyatlandırmanın 1 milyon giriş tokenı başına 10 dolar, 1 milyon çıkış tokenı başına ise 50 dolar olacağı açıklandı.

Bu fiyatlandırma Astra'yı yapay zeka modelleri arasında daha pahalı seçeneklerden biri haline getiriyor. OpenAI ise işletmeler için yalnızca token fiyatına bakmanın doğru olmayabileceğini, asıl önemli ölçütlerden birinin görev başına fiyat olduğunu savunuyor.

OpenAI Başkanı Greg Brockman, VentureBeat'e verdiği demeçte temel sorunun bir işin uygun maliyetle ve uygun hızda tamamlanıp tamamlanamadığı olduğunu ifade etti. OpenAI, GPT-6 Astra'nın çok çeşitli iş süreçlerinde bu ihtiyacı karşılayabileceğini savunuyor.