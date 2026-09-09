10 bin yapay zekâ ajanını aynı probleme yönlendirdi! 90 yıllık matematik problemi 88 saatte çözüldü

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, salı günü yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin yapay zekâ ajanını aynı problem üzerinde çalıştırdığını bildirdi. Belirli görevleri belli ölçüde özerk biçimde yerine getiren bu ajanların, son derece zor olduğu bilinen matematik problemi için 88 saat içinde çözüm ürettiği belirtildi.

Söz konusu problem, akışkanların nasıl hareket ettiğini açıklayan Navier-Stokes denklemleri kapsamında yer alıyor. Problemin önemli bazı yönlerine ilişkin, matematiksel bir denklemin doğruluğunu temellendiren bir ispat 90 yıldır ortaya konulamamıştı.

"DÖNÜM NOKTASI"

OpenAI, ulaştığı sonucu bir "dönüm noktası" olarak nitelendirirken bunun yapay zekâ araçlarının ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çözüm ayrıca, belirli matematik problemlerini ilk çözenlere büyük para ödülleri veren Milenyum Ödülü'nü yürüten ABD merkezli Clay Mathematics Institute tarafından da kamuoyu önünde kabul edilmiş değil.

Buna rağmen OpenAI'ın iddiası şimdiden tepki çekti.

OPENAI'IN YENİ YAPAY ZEKÂ MODELİ

OpenAI, ağustos ayının sonunda matematik alanında kısa sürede son derece yetkin olduğu görülen yeni bir yapay zekâ modeli eğitmeye başladığını açıkladı.

Şirketin en son kullanıma sunduğu yapay zekâ modelinden "önemli ölçüde daha yetenekli" olduğu belirtilen yeni model, şimdilik yalnızca OpenAI bünyesinde kullanılıyor. Araştırmacılar da modelin yeteneklerini ileri matematik alanındaki bazı önemli problemler üzerinde denemeye karar verdi.

OpenAI, 1 Eylül'de "iki Milenyum Ödülü probleminin çözüldüğüne dair söylentiler duyduğunu" ve bunun ardından yeni şirket içi modelle çalışan binlerce yapay zekâ ajanını çözülememiş problemlerden bazıları üzerinde çalışmak üzere görevlendirdiğini kabul etti.

Yaklaşık 10 bin yapay zekâ ajanının görevlendirilmesinden 88 saat sonra, 5 Eylül'de OpenAI Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemi olarak bilinen problem için bir çözüm bulmuştu.

Söz konusu problem, hâlâ tam anlamıyla anlaşılamayan türbülans olgusunun da temelinde yer alıyor.

"BİLGİLER OPENAI'A İLETİLDİ" İDDİASI

OpenAI'ın açıklamasının ardından çalışmanın zamanlamasına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.

New York Üniversitesi matematik profesörü Tristan Buckmaster, salı günü yaptığı açıklamada, OpenAI'ın rakibi Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge ile birlikte kendilerinin de aynı problemi çözmek için çalıştıklarını söyledi.

İkili, çalışmalarında OpenAI'ın Codex aracından yararlanıyordu. Buckmaster ise 3 Eylül'de "kaydettikleri ilerlemeye ilişkin bilgilerin OpenAI'a iletildiğini" öğrendiğini belirtti.

Buckmaster'ın açıklaması, OpenAI'ın Navier-Stokes çalışmasını yayımladığı gün ancak şirketin duyurusundan saatler önce geldi.

Buckmaster, OpenAI'ın Navier-Stokes denklemleri üzerinde çalışmaya ancak "kendi çalışmalarına ilişkin bilgiler OpenAI'a ulaştıktan sonra" başladığını öne sürdü. Açıklamasında, OpenAI ile yapılan e-posta yazışmalarından bölümlere de yer verdi ve şirketin çalışmaya başlama zamanlaması ile kullandığı yöntemlere ilişkin sorular yöneltti.

Buckmaster, OpenAI'ın tam ispatını henüz okumadığını ancak şu bilgileri kamuoyuyla paylaşmak zorunda hissettiğini söyledi:

"bana ne söylendiğini, ne zaman söylendiğini ve bana nelerin teklif edildiğini... çünkü bunun alternatifi, peş peşe yapılacak açıklamaların doğru olmadığını bildiğim bir şeyi gerçekmiş gibi göstermesine izin vermektir."

PEKİ, OPENAI NE DEDİ?

OpenAI ise Buckmaster ve Alpöge'nin "eş zamanlı çalışmasını" tebrik ederek bunu "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.

Şirket, araştırmacıların "çalışmalarından hiçbirini, onlar kamuya açık şekilde yayımlayana kadar hiçbir yolla görmediğini" açıkladı. OpenAI ayrıca Navier-Stokes problemi üzerindeki çalışmaları sırasında hiçbir kullanıcı verisine erişilmediğini belirtti.

Bununla birlikte şirket, "Düşük bir ihtimal olmakla birlikte, ürünlerimizi kullanmalarından türetilen ve kimlikten arındırılmış verilerin modellerimizin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olabileceğini tamamen dışlayamayız" ifadelerini kullandı.

OpenAI, kendi çalışmasıyla Buckmaster ve Alpöge'nin çalışmasının aynı olmadığını da vurgulayarak, "Ancak ispatlarımız önemli ölçüde farklılık gösteriyor ve hatta tam olarak hangi sonuçların ispatlandığı bile farklı" açıklamasını yaptı.

3 MİLYON MESAJ, 130 MİLYAR ÇIKTI TOKEN'I

Yapay zekâ ajanlarının yalnızca 88 saatte çözüme ulaşmış olması dikkat çekse de bu süreçte gerçekleştirilen hesaplamanın boyutu oldukça büyüktü.

OpenAI'ın verdiği bilgilere göre ajanlar, yalnızca Navier-Stokes problemi üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj alışverişinde bulundu ve toplam 130 milyar çıktı token'ı kullandı.

OpenAI'ın kendi fiyatlandırması üzerinden, şirketin en gelişmiş modellerinin çıktı maliyetleri esas alınarak yapılan hesaba göre böyle bir çalışma yaklaşık 10 milyon dolara mal olabilirdi.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

OpenAI'ın Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemi için ulaştığını söylediği çözüm, Milenyum Ödülü kapsamında ispatlanması gereken dört önermeden ikisini çözüme kavuşturdu.

Problemi çözen kişiye verilen ödülün değeri ise 1 milyon dolar.

Şirket, "Bu sonucu yayımlamaktaki amacımız, yapay zekâ modellerimizin kaydettiği önemli ilerlemeyi kamuoyuna aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

OpenAI ayrıca, "Bu sonuçla Milenyum Ödülü üzerinde hak iddia etme niyetinde değiliz" dedi.

Kaynak: BBC

“Bu haberin ana görseli, yapay zekâyla oluşturulmuş temsili görseldir.”