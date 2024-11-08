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OpenAI o1-mini nedir, özellikleri nelerdir? OpenAI o1-mini nasıl kullanılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
08.11.2024 11:44
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Yapay zeka teknolojisi kapsamında yapılan geliştirmeler arasında olan OpenAI o1-mini, kullanıcıların ilgisine sunulan bir modeldir. Derin düşünme yeteneği kazandırılan modeli keşfeden kişiler, çeşitli sorulara yanıtlar alabilir. Buna ek olarak farklı platformlara ve sistemlere entegre edilebilen OpenAI o1-mini, aynı serinin preview modeline göre daha düşük maliyetlidir.

OpenAI o1-mini nedir, özellikleri nelerdir? OpenAI o1-mini nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • OpenAI o1-mini nedir?
  • OpenAI o1-mini'nin özellikleri nelerdir?
  • OpenAI o1-mini nasıl kullanılır?
  • OpenAI o1-mini ücretsiz mi?
  • OpenAI o1-mini kullanım alanları nelerdir?

12 Eylül 2024 itibariyle yeni yapay zeka modellerini tanıtan OpenAI'ın o1-mini sürümü, preview olarak adlandırılan versiyona göre daha küçük boyuttadır. Bu sayede maliyet oranı da düşürülen modelin, pratik ve hızlı yanıtlar sunmasıyla öne çıktığı belirtilebilir. Matematik, fizik, kimya sorularına başarılı yanıtlar veren yapay zeka modeli; kodlama, sanal bot ve dijital asistan geliştirmelerinde kullanılabilir. OpenAI o1-preview sürümüne göre daha az işlemci gerektiren modelin, özellikle temel işlemlerin ve pratik adımların tamamlanmasında fayda sağladığı açıklanır.

OpenAI o1-mini nedir?

OpenAI'ın yeni yapay zeka modellerinden biri olan o1-mini, 12 Eylül 2024'te ChatGPT kullanıcılarına tanıtılmıştır. Sisteme iletilen soruları detaylı bir düşünme süreciyle birlikte yanıtlayan modelin diğer sürümlerden farklı olduğu görülür. Derin öğrenme teknolojisinin kullanıldığı yapay zeka modeli, bu sayede yanıtlar sunar. OpenAI o1-mini'den, temel formüllerden genel kültür sorularına kadar birçok girdiye cevap alınabilir.

OpenAI o1-mini'nin özellikleri nelerdir?

OpenAI o1-mini, ChatGPT-4o gibi yapay zeka modellerinin önüne geçmeyi başaran derin düşünme yeteneğiyle dikkat çeker. Test sürecinde matematik, fizik, kimya sorularının yöneltildiği modelin yüksek puanlar aldığı bilinir. Konuşma bağlamını detaylı bir şekilde aldığı için cevap sunma sürecinde analiz becerisini yansıtan modelin diğer özellikleriyse aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Kısıtlı kaynakların mevcut olduğu sistemlerde performans gösterebilen OpenAI o1-mini, daha az işlemci gücü gerektiren bir modeldir.
  • Yapay zeka modelinin faydalı ve hızlı yanıtlar sunmasıyla özellikle basit görevlerde pratiklik sağladığı söylenebilir.
  • Çalıştırma maliyeti yüksek olmayan OpenAI o1-mini, bireysel kullanıcılar ve küçük çaplı işletmeler için yapay zeka sistemine erişim sağlama fırsatı oluşturur.
  • Çeşitli uygulamalara ve platformlara entegre edilmesi mümkün olan model, farklı projelerde değerlendirilerek geliştirilebilir özelliktedir.
  • OpenAI o1-mini özellikleri arasında makine öğrenimi sisteminin kullanıldığı modelin daha net ve tutarlı yanıtlar vermesi de öne çıkar.

OpenAI o1-mini nasıl kullanılır?

ChatGPT Edu, Enterprise, Team ve Plus üyesi olan kişilerin OpenAI 01-mini modelini keşfetmeleri mümkündür. Matematik ve kodlama alanlarındaki temel işlemlerin tamamlanması için ideal olan yapay zeka modeline 5. seviye API kullanıcılarının erişim sağlamaları uygundur. Aynı serinin preview modeline göre %80 oranında daha düşük maliyet gerektirdiği bilinen OpenAI o1-mini modeli, ChatGPT arayüzündeki auto menüsünden seçilebilir.

İlgili yapay zeka sistemini keşfetmek isteyenler, model seçici menüsü üzerinden ele alınan sürümü deneyebilirler. OpenAI o1-mini modeli tercih edildikten sonra sistemdeki soru (girdi) kısmına metnin aktarılması gerekir. Ardından hızlı bir şekilde başarılı yanıtlar sunan yapay zeka modelinin test edilmesi mümkün olur. Alınan cevaplar alt kısımda konumlandırılırken, OpenAI o1-mini teknolojisinin diğer özellikleri de kullanıcı menüsünden incelenebilir.

OpenAI o1-mini ücretsiz mi?

ChatGPT'nin Plus, Team, Edu ve Enterprise sürümlerinde işlem yürüten kullanıcılar API katmanının 5. seviyesine ulaştıkları zaman OpenAI o1-mini'ye erişim sağlayabilir. İlgili yapay zeka modelinin ilk olarak kullanıcıların ekranlarına taşındığı dönemde 700 Türk lirası olarak ücretlendirildiği görülür. OpenAI geliştiricisi tarafından yapılan güncellemeler eşliğindeyse bu modelin ücretsiz olarak kullanılmasına karar verilmiştir.

OpenAI o1-mini kullanım alanları nelerdir?

OpenAI yapay zeka modeli serisinin o1-preview versiyonunun daha küçük bir sürümü olan o1-mini'nin, özellikle matematik problemlerine hızlı yanıtlar verebildiği açıklanır. Ayrıca entegrasyon seçeneğiyle birlikte geliştirilen modelin kodlama alanında kullanılması da önerilir. Daha düşük maliyetle doğruluk seviyesi yüksek olan cevapların elde edilmesini mümkün kıldığı iddia edilen model, fizik ve kimya gibi diğer bilim dallarına ait olan sorularda da değerlendirilebilir.

OpenAI o1-mini sisteminde makine öğrenimi teknolojisinin düşünce zinciri adı verilen geliştirmelerle desteklendiği bilinir. Bu da incelenen modelin genel kültür testlerinden spesifik sorulara varan birçok girdiyi detaylı analiz edebildiğini gösterir. Aynı zamanda OpenAI o1-mini sisteminin dijital asistanlarla sanal botların geliştirilmesinde de katkı sağladığı belirtilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
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