PS5 Pro'daki özellik PS5'e geliyor: İlk iki oyun açıklandı!

PS5 Pro’da kullanılan PlayStation Spectral Super Resolution’ın (PSSR) ardından, benzer görüntü iyileştirmeleri standart PS5’e de geliyor. Quick Spectral Super Resolution (QSSR) adı verilen yeni teknoloji, PlayStation ile AMD arasındaki yapay zekâ grafikleri iş birliği Project Amethyst kapsamında geliştirildi.

Sony'nin açıklamasına göre PSSR’ın işlem gereksinimleri, bu teknolojinin PS5’e doğrudan getirilmesini şimdiye kadar mümkün kılmıyordu. QSSR ise PS5’in donanımına uygun yeni bir yaklaşım sunuyor.

PS5’İN DONANIMINA GÖRE GELİŞTİRİLDİ

QSSR, daha sade bir sinir ağı mimarisi ve PS5’te performansı en üst düzeye çıkarmak için özel olarak optimize edilmiş bir uygulama kullanıyor.

Açıklamada, bu iki yenilik sayesinde yapay zekâ destekli görüntü yükseltmenin PS5’e taşındığı belirtiliyor. Açıklamaya göre QSSR, hem görüntü ayrıntılarında hem de görüntünün kareler arasındaki tutarlılığında iyileştirmeler sağlıyor. PSSR ise PS5 Pro’da görüntü yükseltme konusunda referans çözüm olmayı sürdürüyor.

WOLVERINE VE GHOST OF YŌTEİ’YE GÜNCELLEME

Duyuruya göre Marvel’s Wolverine ve Ghost of Yōtei için QSSR desteği getiren güncellemeler bugün yayımlanıyor. Teknoloji, her iki oyunda da PS5 kullanıcılarına ek bir grafik seçeneği olarak sunulacak.

Insomniac Games Teknoloji Başkanı Mike Fitzgerald, QSSR’ın Marvel’s Wolverine’de çevre ayrıntılarının netliğini ve tutarlılığını artırdığını söylüyor. Madripoor’un kalabalık sokakları ve Shinjuku’nun yoğun ara sokakları, iyileştirmelerin görülebileceği alanlar arasında gösteriliyor.

Sucker Punch Productions’ın baş render mühendisi Jasmin Patry ise teknolojinin Ghost of Yōtei’de karakterlerin ve çevrenin ince ayrıntılarını daha belirgin hâle getirdiğini belirtiyor.

Açıklamada, QSSR’ın tüm PlayStation geliştiricilerinin kullanımına sunulacağı ve teknolojinin ilerleyen dönemde çok daha fazla oyunda kullanılmasının beklendiği belirtiliyor.