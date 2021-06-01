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Operasyon 41 merak konusu oldu!

01.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Operasyon 41’, yakında Kanal D’de ekrana gelecek. Gittiği şehrin plaka numarasını kod olarak kullanan, 10’ar kişiden oluşan iki takımın yer aldığı ‘Operasyon’un yarışmacıları, askerler gibi eğitimden geçiyor.

Operasyon 41 merak konusu oldu!

Sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun yaptığı yarışma programı Operasyon 41, yakında Kanal D’de başlıyor.

Yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, “Seçilmiş Savaşcılar Timi”ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

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Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. 

Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler var. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41’de mücadele edecek. 

Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.

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Kanal D
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