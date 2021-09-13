OPPO A11s’in tüm özelliklerini ortaya çıkaran bilgiler geldi

A11s, özçekimler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir ön kameraya sahiptir. Arka kabukta bulunan dikdörtgen şeklindeki kamera modülünde 13 megapiksel birincil kamera bulunuyor. Derinlik sensörü ve makro atıcı olabilen bir çift 2 megapiksel sensör ile birleştirilmiş.

Snapdragon 460 yonga seti OPPO A11S kaputunun altında bulunacaktır. 4 GB RAM + 64 GB depolama, 4 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi üç seçenekle gelmesi bekleniyor.

ColorOS 7.2 UI tabanlı Android 10, cihaza önceden yüklenmiş olarak gelir. 5.000 mAh pil ile desteklenecek. Cihazın sızdırılan görselleri, arkaya bakan bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağını ortaya koydu. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte gelmesi bekleniyor.

A11’lerin sızdırılan görsellerine ilişkin Çince metin, yakında Çin’de piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Akıllı telefonu başka hangi pazarların alacağı belli değil. Şu anda, cihazın fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Blass, A11’lerin özelliklerini açıklamanın yanı sıra, OPPO’nun yakında OPPO K9 Pro ve Find X3 Pro Lensman sürümü gibi iki telefonu piyasaya süreceğini iddia etti. Cihazın küresel pazarda birçok rakibinin olduğunu ve bu pazarda kayda değer bir pay almak için fiyatının makul olması gerektiğini belirtelim.

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