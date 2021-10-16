Oppo ilk katlanabilir ekranlı modeli için geri sayıma geçti

Şimdi bunlara yeni bir tanesi daha eklenebilir. Oppo. Çinli üreticinin ilk katlanabilir ekranlı modelinin tasarım aşaması tamamlandı. Hatta üretim bandı için de geri sayıma geçilmiş durumda.

Sızdırılan bilgilere göre Oppo’nun katlanabilir ekranlı modeli 8 inçlik OLED bir ekranla gelecek. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran BOE imzası taşıyacak.

Ön yüzde ekran altına yerleştirilmiş 32MP’lik bir kamera bulunacak. Arka taraftaki ana kamera modülüne ise SONY IMX766 destekli 50MP’lik bir kamera öncülük edecek.

Kutudan ilk çıktığında ColorOS 12 destekli Android 11 ile çalışacak olan telefonun ilk etapta sadece Çin’de satışa sunulması bekleniyor. Oppo gelen talebe bağlı olarak bu telefonu küresel pazarda da satışa sunabilir.

Tabi ki küresel pazarın önünde çip krizinin büyük bir engel oluşturduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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