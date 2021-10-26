Oppo ilk katlanabilir ekranlı telefonunu önümüzdeki ay satışa sunacak

Burada Samsung için özel bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü katlanabilir ekranlı telefon pazarında açık ara öndeler.

Huawei zaten malumunuz. Ambargo sorunlarından ötürü kabuğuna çekilmiş durumda. Motorola ve Xiaomi ise daha çok bölgesel faaliyet gösteren isimler. Motorola ABD, Xiaomi ise Çin ve Hindistan ağırlıklı bir firma.

Şimdi gelelim Oppo’nun yeni katlanabilir telefonunun ne zaman çıkacağına. Bilindiği üzere Oppo uzun süredir katlanabilir ekranlı ilk telefonu üzerine mesai harcıyordu. Görünen o ki bu telefon tahminlerimizden çok daha kısa bir süre içerisinde raflardaki yerini almış olacak.

Çünkü Oppo’nun katlanabilir ekranlı cihazının üretim aşamasına geldiği ve cihazın 2021 bitmeden tanıtılacağı belirtildi. Yani Oppo’nun katlanabilir ekranlı modelinin 2 ay içerisinde tanıtılmasını bekleyebiliriz.

Muhtemelen bu telefon da ilk etapta Çin’de satışa çıkacaktır. Türkiye’ye gelmesi ise sanılanın aksine biraz daha uzun sürebilir. Gerçi gelse bile mevcut döviz kurlarından ötürü çok fazla alıcısı çıkmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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