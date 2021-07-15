Oppo’nun yeni nesil Reno modelinin fiyatı sızdırıldı

Elbette Reno6’nın Türkiye’ye gelmesi de hayli uzun bir süre alabilir. Keza daha Reno6 modellerinin bazıları henüz Asya pazarında bile duyurulmadı.. Aynı Reno6 Z modeli gibi.

Önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak olan modelin özellikleri ve fiyatı geçtiğimiz gün sızdırıldı.

Oppo’nun yeni Reno modeli gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 800U yongasından alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 128GB.

60Hz tazeleme hızına sahip 1080p çözünürlüğünde 6.43 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda Gorilla Glass 5 teknolojisi tercih edilmiş.

4310 mAh’lık pilden beslenen telefonda 64MP + 8MP + 2MP’lik kameradan oluşan üçlü bir modül yer alıyor. Bu kameralar ile 4K çözünürlükte 30FPS’te videolar çekmek mümkün.

Gelelim telefon fiyatına. Sızdırılan rapora göre Reno6 Z 410 dolarlık bir etikete sahip olacak. Açıkçası bu fiyatın beklentilerin bir tık üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu telefon Türkiye fiyatı da 5000 TL’nin üzerinde olacaktır.

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