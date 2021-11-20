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Oppo Reno 7 nasıl görünecek?

20.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil sektörü takip edenlerin de hatırlayacağı üzere Oppo, Reno serisini kamera odaklı bir seri olarak tanıtmıştı. Fakat durum yıllar içerisinde hayli değişti. Reno serisi orta segmente hitap eden uygun fiyatlı basit bir seri tadında karşımıza çıkmaya başladı.

Oppo Reno 7 nasıl görünecek?

Hatta ilginçtir bazı Reno nesilleri arasında yok denecek kadar az farklılıklar var. Bunda Oppo’nun bir yılda birden fazla Reno serisi çıkartmasının payı da hayli fazla.

Basit bir şekilde örneklendirmek gerekirse, henüz ülkemizde Reno 5 modelleri satılırken, Çin Reno 7 için geri sayıma geçmiş durumda.

Peki yeni nesil Reno serisi nasıl bir tasarım hattına sahip olacak. Aslında son birkaç nesildir Reno modelleri benzer kamera kurulumlarına sahipti. Fakat bu durum Reno 7 ile birlikte değişecek gibi görünüyor.

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Son sızdırılan fotoğrafa göre Reno 7 önceki nesle göre daha farklı bir kamera kurulumu ile gelecek. İki büyük kameranın yanında iki küçük kamera ve bir de flaş lambası yer alacak. Elbette bu tasarımın değişmiş olması kamera özelliklerinin de değiştiği anlamını taşımıyor.

Bizler için önemli olan Reno 7’nin ne gibi yeniliklerle geleceği. Bunu da muhtemelen önümüzdeki süreçte öğreneceğiz.

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