Öpüşme krizini atlatıp barıştılar! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör Mert Demir konserinde görüntülendi

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birlikte olduğu iddia edilmişti. Ancak bu aşk kısa sürmüş ve ikilinin arasındaki gerilim sete de yansıdığı söylenmişti. İddialara göre Sıla Türkoğlu rol icabı da olsa Doğukan Güngör'ü öpmek istememişti.

KRİZ AŞILDI

Sette yaşanan bu öpüşme krizi uzun süre yankı buldu. Aralarındaki bu gerginlik yüzünden uzun süre konuşmayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör dizi ekibiyle birlikte gittikleri Cannes Festivali'nde barıştı.

KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Aralarındaki krizi atlatan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, Mert Demir konserinde görüntülendi.

İkilinin son görüntüsü çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada 'aşk yeniden mi?' yorumları yapıldı.





