Öpüşme kriziyle gündemdeydi! Doğukan Güngör Sıla Türkoğlu'nu övünce...

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'nın aşkı gerçek hayata da taşınmıştı ve Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Doğa ve Fatih'i canlandıran Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün bir dönem sevgili olduğu ve ayrıldıktan sonra 'öpüşme' krizi yaşadıklarına dair iddialar da ortaya atılmıştı.

Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." demişti.

Bu sözleri Doğukan Güngör de paylaşıp bir de göndermede bulununca gündem olmuştu.

FANLAR KENDİLERİNİ TUTAMADI

Son olarak Kızılcık Şerbeti ekibi yurt dışı başarısını kutlamak üzere Cannes'a gitti. Sıla Türkoğlu'yla sevgili olan ve ayrılıklarının ardından dizideki sahneleriyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen Doğukan Güngör burada eski aşkını övdü.

Güngör konuşmasında "Onunla çektiğim sahnelerden çok keyif alıyorum" dedi. Övgü dolu sözlerden sonra fanlar ise "Barıştılar mı?", "Doğukan güzel kıvırmış" yorumlarında bulundu.







