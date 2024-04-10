MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öpüşme kriziyle gündemdeydi! Doğukan Güngör Sıla Türkoğlu'nu övünce...

Öpüşme kriziyle gündemdeydi! Doğukan Güngör Sıla Türkoğlu'nu övünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle gündemde olan Doğukan Güngör, eski sevgilisiyle ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla yaşadığı iddia edilen öpüşme krizine göndermede bulunmasıyla dikkat çekmişti. Güngör Cannes'a eski aşkını övünce yeniden gündem oldu.

Öpüşme kriziyle gündemdeydi! Doğukan Güngör Sıla Türkoğlu'nu övünce...

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ve Doğa'nın aşkı gerçek hayata da taşınmıştı ve Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Doğa ve Fatih'i canlandıran Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün bir dönem sevgili olduğu ve ayrıldıktan sonra 'öpüşme' krizi yaşadıklarına dair iddialar da ortaya atılmıştı.

Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." demişti.

Bu sözleri Doğukan Güngör de paylaşıp bir de göndermede bulununca gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Bu ne hal?" Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Bu ne hal?"

FANLAR KENDİLERİNİ TUTAMADI

Son olarak Kızılcık Şerbeti ekibi yurt dışı başarısını kutlamak üzere Cannes'a gitti. Sıla Türkoğlu'yla sevgili olan ve ayrılıklarının ardından dizideki sahneleriyle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen Doğukan Güngör burada eski aşkını övdü.

Güngör konuşmasında "Onunla çektiğim sahnelerden çok keyif alıyorum" dedi. Övgü dolu sözlerden sonra fanlar ise "Barıştılar mı?", "Doğukan güzel kıvırmış" yorumlarında bulundu.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan aşk itirafı! "Hayatımda biri var"Şaşırtan aşk itirafı! "Hayatımda biri var"
Rihanna'dan iddialı pozlar! Göğüs estetiği itirafıRihanna'dan iddialı pozlar! Göğüs estetiği itirafı
Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."
Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu doğukan güngör anne ele
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."

Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor!

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.