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  4. Öpüşürken görüntülendi, 'ortada bir şey yok' dedi! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine yakalandı

Öpüşürken görüntülendi, 'ortada bir şey yok' dedi! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine yakalandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 13:30
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın, Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemini sallarken ikilinin dudak dudağa görüntüsü sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Bu görüntünün ardından Bastık 'ortada bir şey yok' açıklamasını yapmıştı. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine yakalandı.

Öpüşürken görüntülendi, 'ortada bir şey yok' dedi! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine yakalandı

Alican Ayyıldız ile aşkı kısa süren Zeynep Bastık'ın bir dönem Survivor'da da yarışan ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aşk iddialarının hemen ardından Zeynep Bastık ünlü oyuncu ile dudak dudağa yakalandı.

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Bu görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Bastık açıklama yapmış ve "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" demişti.

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AŞK BELGELENDİ!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü yine görüntülendi. İlişkileri hakkında soruları yanıtsız bırakan ikilinin aşkı böylelikle belgelenmiş oldu.

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Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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