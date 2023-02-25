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Ordu'da heyelan felaketi! 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

25.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte karların erimesi sonucu heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle yollar ve tarım arazileri zarar görürken, 3 evde de hasar oluştu. Yaklaşık 1,5 metrelik yarıkların oluştuğu heyelanda evlerden biri için yıkım kararı verilirken, 2’si ise tedbir amacıyla boşaltıldı. İşte detaylar...

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, bu sene de hava sıcaklıkları aniden arttı. Sıcak havayla birlikte karların erimesi sonucu yumuşayan toprakta heyelanlar meydana geldi. Bu kapsamda Ordu’nun Kabadüz, Kabataş ve Ünye ilçelerinde küçük ve büyük ölçekli heyelanlar yaşandı. Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollar zarar gördü. Yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı. Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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ÜNYE’DE 3 EV HASAR GÖRDÜ

Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde de heyelan oldu. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu. Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2’i evi tedbir amacıyla boşalttı. Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.

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‘HEYELAN HER YIL GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR’

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçelerinde meydana gelen heyelanların evleri tehdit etmeye başladığını söyledi. Heyelanın her yıl daha da genişlediğini vurgulayan Yılmaz, “İlçemizde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarımız kapandı. Ekiplerimiz kapanan yollarımız için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki heyelan ilçe merkezinden geçen ırmağı doldurmakta. Bu da aynı zamanda ilçe merkezimizi tehdit ediyor. Burada oluşan heyelan her yıl genişleyerek devam ediyor. Bu sene 1 metrenin üzerinde kar yağdıktan sonra hızlı bir erimeyle beraber heyelan daha da arttı. Allah’a çok şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Sadece evlerimizi tehdit etmeye başladı. İnşallah bundan sonra heyelan olmaz diye umut ediyoruz” dedi.

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(DHA)

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