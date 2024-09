Ordu’da korkunç olay! Babaanne üvey torununa dehşeti yaşattı: Vicdanı sızlamadı, aşağıya attı

Ordu’da yaşanan vicdansızlık yürekleri ağza getirdi. Babaanne olduğu iddia edilen bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununun elinden tutarak balkona getirdi. Ardından en köşeye getirdiği 2 yaşındaki çocuğu, sırtından ittirerek balkondan aşağı attı.

KOŞARAK EVİN İÇİNDE GİRDİ

Olay anı an be an kaydedilirken, kadının ardından koşarak evin içine girmesi dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, sessiz kalamadı. Olay ‘vicdansızlık’ olarak değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları şu yorumlar yapıldı:

‘Siz gerçekten ruh hastasısınız ya’

‘Ülkede kamera olmayan yer kalmasa başka daha ne pislikler görürüz Allah bilir’

‘İnsanda kalp olur vicdan olur yazık günah ya’

‘Psikolojik rahatsızlığı var kesin, tavra bakar mısınız, atar atmaz bir de içeri kaçıyor!’