Orduda seks kaseti itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi! Gizlice girdiğini söyledi: “Milyoner oldum”

Amerika’da yaşayan ve 180 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Cami Stella, seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Son gönderisinde Amerika’dai bir askeri kışlaya girerek cinsel içerikli bir video çektiğini söyledi. Gönderisinin 100 binden fazla abone tarafından satın alındığını belirten Stella, milyonlarca dolar kazandığını ve elde ettiği gelirin bir kısmını gaziler için bağış yapılan bir hayır kurumuna verdiğini söyledi.

TAKİPÇİLERİ İNANMADI

Sosyal medyadn yaptığı bir paylaşımda Stella, “Gerçekten askeri kışlada video çektin mi?” sorusuna yanıt verdi. Stella takipçisinden gelen soruyu ayna karşısında iç çamaşırıyla verdiği bir pozla yanıtlayan Stella, “Evet ve 126 binden fazla kişi ne yaptığımı görmek için bunu satın aldı” cevabını verdi. Stella’nın gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Stella’nın itirafına inanmadıklarını dile getirdi.