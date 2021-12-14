Organ nakliyle hayata tutunan Hakan Taşıyan, hayatta kalma mücadelesini canlı yayında Alişan'a anlattı

Alişan'ın TRT 1'de ekrana gelen programı Alişan'la Hayata Gülümse programına katılan Hakan Taşıyan, yaşadığı zor günleri canlı yayında anlattı.

AYAĞI İNCİNDİ SANMIŞ!

Hakan Taşıyan'ın hayatı ayaklarında başlayan bir ağrıyla bir anda değişti. Ayağının incindiğini düşünerek hastaneye giden Taşıyan, ciğerlerinin ve böbreklerinin tükendiğini öğrendi.

"MUSTAFA KEMAL BABANIN DEDİĞİ GİBİ..."

O dönmelerde çok fazla bir şey hatırlamadığını dile getiren Taşıyan, "O dönemde beynimle ilgili de bir sıkıntı vardı. Fazla bir şey hatırlamıyorum ama akciğerime de bir sıvı sıçradığını biliyorum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Mustafa Kemal Baba'nın dediği gibi 'Beni Türk Doktorlarına Emanet Ediniz' Baba doğru söylemiş." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ OLDU..."

Sözlerine devam eden Taşıyan, "Gülhane'de kaldım 2-3 ay. Sonra Şehir Hastanesi'ne yattım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın haberi oldu, ilgilendi... Sevgili eşi Emine Hanım da... Sağlık Bakanı Koca'dan Allah razı olsun. Güzeller insanlarla iyi oldum." dedi.





