Orgeneralin derdest edilmesi emrini astsubaydan almışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, beraberindeki Özel Kuvvetler askerleri ile Genelkurmay'ı basan ekibin başında bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık bir ay öncesine kadar Ankara dışında çalıştığını, bu göreve Aralık 2015'te yıllık izinde olduğu süreçte verilen emirle katıldığını beyan eden Alakuş, dolayısıyla darbe girişimi planlamasında yer almasının söz konusu olmadığını savundu.

Sanık Alakuş, olay gününde de yazılı olmayan bir emirle muhtemel terör saldırısına karşı Genelkurmay Karargahı'nın güvenlik maksatlı takviye edilmesi emrinin verildiğini iddia etti.

Alakuş, verilen emre ilişkin ön talimatın da sanıklar Halit Kazancı ve Murat Korkmaz'a dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından tebliğ edildiğini öne sürdü.