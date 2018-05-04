MAGAZİN

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay'dan, Orhan Gencebay hayranlarını üzecek bir haber geldi

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Onur Akay, Twitter adresinden usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesi nedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

Orhan Gencebay'la çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, "Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Orhan Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim." notunu düştü.

ONUR AKAY'IN PAYLAŞIMI:

8691227

ONUR AKAY, KENDİSİNE ULAŞAN GAZETECİLERE İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi."

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