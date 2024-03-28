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  4. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre eleştirilere sert çıktı! "İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu"

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre eleştirilere sert çıktı! "İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 09:33
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Murat Kurum'un kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan sanatçı Orhan Gencebay, Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yazarak hediye etmişti. Kurum'la birlikte sahneye çıkarak şarkı da söyleyen Gencebay'ın eşi Sevim Emre eleştirilere hakaretle karşılık verince gündem oldu.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre eleştirilere sert çıktı! "İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu"

Orhan Gencebay ve Murat Kurum'un sahnedeki halleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Kurum'un Şişli'deki iftarına katılan Orhan Gencebay, "Sadece İstanbul" şarkısıyla Cumhur İttifakı'na destek vermişti. Orhan Gencebay'ın o hallerine sosyal medyada eleştiri de gelince eş Sevim Emre sert çıktı.

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12 Punto'ya konuşan Sevim Emre, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" ifadelerini kullandı.

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