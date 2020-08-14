Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’dan aşk pozu!

İlk olarak Nöbet dizisinde seyircinin karşısına çıkan Gökhan Gencebay, Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar karakterine hayat vermişti. Magazin gündeminden uzak kalmayı seçen Gökhan Gencebay babası Orhan Gencebay’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Babasıyla çekilen bir pozunu paylaşan Gökhan Gencebay altına, “Doğum günün kutlu olsun babam” notunu düştü.



Babasının doğum gününü kutladıktan sonra özel hayatına dair paylaşım yapan Gökhan Gencebay sevgilisiyle romantik bir kareye imza attı. Beyaz kalp emojisi koyarak yayınlandığı aşk fotoğrafında Gökhan Gencebay ve sevgilisi sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirine yakıştırıldı.

ORHAN GENCEBAY’IN OĞLU GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?



Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay 14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Gökhan Gencebay bir dönem yurtdışında eğitim gördü. Londra'da Harrow School'da İngilizce eğitimini tamamlandıktan sonra yurda dönen Gökhan Gencebay Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde eğitim hayatını sürdürdü. Ardından ise Gökhan Gencebay işletme üzerine yüksek lisans yaptı. Oyunculuk merakının ağır basması üzerine Ayla Algan’dan eğitim aldı. 2019 yılında yayınlanan Nöbet dizisiyle Gökhan Gencebay oyunculuk kariyerine ilk adımını attı.

