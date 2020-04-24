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Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nı belediye işçileriyle birlikte okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 00:46 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Orhan Gencebay, saat 21.00'de evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu. O sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak Gencebay ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nı belediye işçileriyle birlikte okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye saat 21.00'da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu.

Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 20.58'de evinin penceresine çıktı. Gencebay ve yolda yapım çalışması yapan işçiler saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nın bitiminde evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü. İşçiler sonrasında çalışmalarına devam etti.

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"45 GÜNDÜR EVDEYİZ İYİYİZ"

Koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğunu belirten Orhan Gencebay, "45 gündür evdeyiz iyiyiz. Beste çalışıyorum. Kitap okuyor, şiir yazıyorum. Televizyon izliyorum. Yazmam gereken yazılar var" şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
orhan gencebay, istiklal marşı,

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