MAGAZİN

Orhan Gencebay: 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var...

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri arasında yer alan Gencebay, maaşlarla ilgili iddialara atfen, "Ben orada maaş almak için değil ülkeme yararlı olmak için varım. Bu maaşa ihtiyacım da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez" dedi. "Ben siyasetçi değilim" vurgusu yapan Gencebay, "Sanat, siyaset yapmaz" diye konuştu.

Orhan Gencebay: 'Sanatçı muhalif olmalı' diye bir söylem var...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerinden biri olarak seçilen sanatçı Orhan Gencebay, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Gencebay'ın bu yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

  • Bilinçli kişilerin bunu eleştirmesine saygı duyarım ama bir müzik adamı ve araştırmacı olarak, sanatın da gelinebilecek en üst noktalarına gelmiş biri olarak, müzik konusunda tartışılmaz biri olduğumu düşünüyorum. 70 küsur kişi bu kurulların içinde, hepsi kendi konularında uzman. Ben de kendi alanımda emek veren biri olarak seçilmişim. Beni böyle kutsal bir göreve layık görenlere teşekkür ediyorum.

— Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Biz alanımızda dokuz kişiyiz. Hülya (Koçyiğit) Hanım sinemayı temsil ediyor mesela, ben müzik… Her ne kadar ihtisas alanlarımız farklı da olsa genel kültürlerimiz, görüşlerimiz var. Uzmanına teslim etmek lazım son sözü. Kültür ve sanatla ilgili ne fikrimiz varsa Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız. Son karar tabii ki sayın Cumhurbaşkanı’nın olacak.

  • ('Bu kuruldakilerin alacakları maaş da tartışma konusu oldu. 11 bin liranın üzerinde olduğu söyleniyor, doğru mu?' sorusuna) Ben varlıklı bir insanım. Benim için böyle bir şey söz konusu dahi değil. Bunu dile getirmek bile bana onur kırıcı geliyor. Ben orada maaş almak için değil ülkeme yararlı olmak için varım. Bu maaşa ihtiyacım da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez.
    — Ben ülkesini seven, parti ve particilik değil, devletini koruyan bir anlayıştayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla, ülkesine sahip çıkışıyla son derece önemli bir görevi başardığını ve her Türk vatandaşı gibi Türkiye sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Ben siyasetçi değilim. "Sanatçı muhalif olmalı" diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz.

— Değişmedim, değişmem de. Ben Türkiye’nin ‘Orhan Baba’sıyım ve hep öyle kalacağım.

— Belki zor günler yaşıyoruz ama bunu sadece biz değil, tüm dünya yaşıyor. Ben her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz çok güçlü ve büyük bir milletiz. Ülkemiz çok iyi yerlere gelmiştir ve daha da gelecek. Bunun tersini kimse söyleyemez. Büyük girişimler yaşanıyor. Bunları göz ardı edemeyiz. Zaten amaç büyük Türkiye değil mi?

  • ("Bugün dünyaya baktığınızda 'Batsın bu dünya' diyor musunuz? sorusuna) Demiyorum, demem de. Şimdi öyle bir ortam yok. O zaman çok kötü bir ortam vardı, ülkemin daha iyi olması için eleştirilerimi yaptım. Rabbim bir daha öyle ortamlar göstermesin bize. Ben de öyle beste yapmayayım bir daha. O zamanlar sağcı- solcu bir mahalleden geçemezdi. Beş kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor.
    — ("Bir deodorant markasının reklamında oynamanız da çok konuşuldu…" sorusuna) Bu konuda ilk ve son kez konuşacağım. Güzel bir reklam o. Temizlik imandan gelir. İnsanlar kendilerini temiz tutmalılar. O reklam da bunu anlatıyor. Bunun neresi kötü? Pişman değilim. Keyifli bir reklam oldu. Beni güvenilir bulup seçmeleri de ayrı bir incelik. Türkiye’de son dönemde yapılan en iyi reklam olduğu kabul edilmiş. Mutlu oldum.


PARTNER'Gel de Sıla’ya âşık olma!''Gel de Sıla’ya âşık olma!'
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapisGüzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis
Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orhan gencebay Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

İlginizi Çekebilir

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE YAPIYODA MAAS ALIYO 7.5 SAAT GIDEREK ÇALISIYOMU GÜNLÜK İŞCİ GİBİ ADALETMİ BU YAN GEL İŞE GITMEDEN MAAS AL MİLLET ESSEK GİBİ ÇALISIR VERGISINI ALIR DEVLETİMİZ BUNLAR GIBI KİŞLERE MİLLETİN ALIN TERİNİ ÇALISMADAN VERİR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

Tuğba Coşkun eski eşi Mehmet Ali Erbil için çocuk sevindirdi

‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’

‘Yemin ediyorum, ben de künefe yiyorum’

Ev sahibi ünlü oyuncuya dava açtı

Ev sahibi ünlü oyuncuya dava açtı

Yıldız Tilbe: Benim tek estetiğim...

Yıldız Tilbe: Benim tek estetiğim...

Shakira’dan satılık ultra lüks rezidans!

Shakira’dan satılık ultra lüks rezidans!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.